“بطل تايتانيك الحقيقي”.. قصته تظهر مع بيع أرشيفه بنحو 80 ألف دولار

متابعة بتجــــــــــرد: سيتم بيع أرشيف مذهل لـ”بطل تايتانك الحقيقي” من قبل عائلته بعد 108 سنوات من الحادثة الشهيرة.

وساعد هارولد لوي العشرات من النساء والأطفال في قوارب النجاة وكان ضابط تايتانيك الوحيد الذي عاد لإنقاذ الناس.

ويحتوي الأرشيف، الذي من المتوقع أن يجلب نحو 80 ألف دولار، على تلسكوب أعطاه إياه أحد الناجين ونقشه: “إلى هارولد جي لوي … بطل تايتانيك الحقيقي”.

وهناك أيضاً صافرة ربما استخدمها على متن السفينة الغارقة لتنظيم الركاب في قوارب النجاة.

ويحتوي أرشيف هارولد أيضا على صورة نادرة للغاية لجميع الضباط في RMS Carpathia، السفينة التي أنقذت جميع الناجين بعد ساعات من مأساة عام 1912.

ومن الواضح أن مصير تايتانيك ظل في ذهن هارولد لسنوات، ما يفسر رسمة صورة بالألوان المائية رائعة للسفينة، بعد سنوات من الحادث، والتي تفتخر بها عائلته.

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وهناك أيضا شهادة كفاءة هارولد كربان سفينة، وهي بمثابة نظير للوثيقة التي فقدها عندما غرقت السفينة.

والجدير ذكره أن الأرشيف يعرض للبيع من قبل دار مزادات Henry Aldridge & Son Ltd في ويلتشاير البريطانية.

وكان هارولد هو الضابط الخامس على متن السفينة وظهرت هيئته الهادئة في الواجهة عندما كان ينقل الركاب إلى بر الأمان بعد أن اصطدمت السفينة الشهيرة في عام 1912 بجبل جليدي في المحيط الأطلسي.

وغادر على متن قارب نجاة لكنه عاد إلى موقع الحطام لإنقاذ أولئك الذين كانوا لا يزالون على قيد الحياة في المياه المتجمدة.