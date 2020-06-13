بعد كسر الحجر الصحي وإصابته بكورونا في إسبانيا.. تغريم أمير بلجيكي

متابعة بتجـــــــــرد: قرّرت الحكومة الإسبانية تغريم ابن شقيقة ملك بلجيكا فيليب، الأمير يواكيم، بمبلغ 11800 دولار أميركي بتهمة تخطّي الحظر المفروض للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي التّفاصيل، فقد سافر يواكيم من بلجيكا إلى إسبانيا في 24 أيّار لحضور تجمّع تراوح عدده بين 12 إلى 27 ضيفاً، من دون الالتزام بالحجر الصحي الّذي فرضته السلطات الإسبانية على المسافرين لمدّة 14 يوماً.

وفي 28 أيار، أي بعد 4 أيام من سفره، أوضح متحدث باسم القصر الملكي البلجيكي أن إصابة الأمير، الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، بفيروس كورونا تأكدت بعد حضوره الحفل بمدينة قرطبة في جنوب إسبانيا يوم 26 أيار.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الإسبانية، أنه تم إبلاغ الأمير بالغرامة مشيرًا إلى أنه إذا دفعها في غضون 15 يومًا، يمكنه الحصول على تخفيض بنسبة 50 في المئة.

واعتذر الأمير البلجيكي علناً وقال في بيان صادر عن مكتب محاماة يمثله في قرطبة: “أود أن أعتذر للسفر وعدم احترام إجراءات الحجر الصحي. لم أكن أنوي الإساءة إلى أي شخص أو عدم احترامه في هذه الأوقات الصعبة للغاية وأندم بشدة على أفعالي وأقبل العواقب”.