عاصي الحلاني بـ”بعشقك” يحقق رقمًا قياسيًا في شهر

متابعة بتجــــــــرد: يواصل فارس الغناء العربي عاصي الحلاني حصد نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك” التي طرحها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وحقق كليب الأغنية أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة بعد شهر واحد فقط على إطلاقه عبر قناة “روتانا” رسمية في موقع “يويتوب”.

أغنية “بعشفك” من كلمات ايهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طوني سابا، وانتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات. أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره في منزل عاصي الحلاني خلال فترة الحجر المنزلي مؤخرًا.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني يظهر في الكليب في جو عائلي بإمتياز مع زوجته السيدة كوليت وأبنائهما ماريتا ودانا والوليد، حيث تم تصوير بعض اللقطات عن طريق الهاتف إضافة إلى التصوير السينمائي.

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على صعيد آخر، يستعد عاصي الحلاني لطرح أغنية جديدة تحمل اسم “رجعتيني لبدايتي”. وتعتبر هذه الأغنية، هي الثانية التي يصدرها عاصي من ألبومه الجديد والمرتقب طرحه خلال موسم الصيف الحالي. الأغنية من كلمات عبير أبو اسماعيل وألحان حسان عيسى ومن المقرر أن يصوّرها عاصي على طريقة الفيديو كليب مع المخرج أحمد المنجد في تعاون جديدة بينهما بعد أغنية “بعشقك”.