بوب ديلان في أول تعليق له حول قضية جورج فلويد

في أول تعليق له حول وفاة الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد بعدما جثم ضابط شرطة أبيض بركبته على عنقه في 25 ايار/مايو، قال المغني الشهير بوب ديلان ”راعني بشدة رؤية جورج يتعذب حتى الموت بهذه الطريقة. كان الأمر أكثر من قبيح. دعونا نأمل أن تتحقق العدالة بسرعة لعائلة فلويد وللأمة”.

من جهة أخرى، يستعد بوب ديلان لإصدار ألبوم موسيقي بعنوان (Rough and Rowdy Ways) وذلك في 19 حزيران/يونيو.

اما آخر ألبوم أطلقه ديلان كان منذ ثماني سنوات.