هند القحطاني تتحدث عن التشدد.. وهل تجبر بناتها على بعض الأفعال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثار مقطع فيديو ظهرت فيه الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، برفقة أبنائها "رؤى وربى ومعتز"، ضجّة بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وارتفع وسم #هند_القحطاني لقائمة التريند السعودي عقب توثيق القحطاني المقيمة في أميركا رحلة ترفيهية إلى إحد الشواطئ اصطحبت فيها أبنائها، للتنزه وتغيير الأجواء خاصًة وأنهم جلسوا في المنزل كثيرًا خلال الفترة الماضية.

وفي مقطع الفيديو الذي بثّته هند القحطاني عبر "سناب شات"، كانت ابنتها الصغرى "ربى" ترغب في السباحة إلا أنها منعتها لعدم وجود الأزياء المناسبة لذلك مطالبًة إياها بالتوقف عن السباحة هذه المرة على أمل بأن يعودوا للسباحة مرة أخرى.

وخلال رحلتهم ظهروا وهم يشاهدون مواطنين يلعبون الكرة الشاطئية بينما طلبت هند القحطاني من ابنتها "ربى" بأن تأتي المرة التالية برفقة صديقتها للعب والسباحة، غير أنها توجهت بالحديث إلى ابنتها الكبرى "رؤى" والتي قالت: "بس أنا ما أطلع إلا مع صديقة واحدة".

وأضافت رؤى: "التانيين ما يطلعون إلا مع أبوهم وأمهم وما يرضوا يطلعوا معانا"، لترد هند القحطاني وهي تتحدث عن التشدد قائلًة: "متشددين يعني"، فقالت ابنتها: "أيوة".

وتسبب ذلك الفيديو في اتهام الجمهور للناشطة هند القحطاني بأنها تجبر ابنتها على قول وفعل ما لا تريد، وهو ما اتضح من حديث مغرد يُدعى "فهند الغنزي"، الذي نشر مقطع الفيديو وعلقّ مستشهدًا بأن نظرة الأم لابنتها هي التأكيد في ذلك الاتهام.

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وكتب: "#هند_القحطاني البنت واضح انها تكره أمها شوفوا كيف بعدت وجهها بعد ما مسكت هند شعرها (الحركة نابعة من كره) ونظرتها لأمها بالأخير تأكد الشي هذا، بعدين ليه هند سحبت العسكريمة من يدها بعد ما قالت بنتها ان عندها صديقتين اهلهم متشددين ؟! والله احس ان هند تجبر بنتها على شي هي ما تبغاه".

ومؤخرًا ظهرت هند القحطاني في رقصة مع بناتها "رؤى وربى" عبر مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك"، حيث تم تداول المقطع على نطاق واسع ودشنوا وسم باسم #هند_القحطاني حيث تفاعلوا عليه إلى أن وصل للتريند السعودي خلال ساعات قليلة، إذْ أشاد البعض بالرقصة وآخرون أبدوا إعجابهم بالفساتين التي ظهروا بها بسبب لونه المميز، بينما انتقده آخرون مؤكدين أنه موديل قديم.

وجاء رقص هند القحطاني وبناتها قبل خروجهم للتنزه في أحد الأماكن الترفيهية بالولايات المتحدة حيث وثقّت هند القحطاني تفاصيل خروجها مع بناتها عبر حسابها في تطبيق "سناب شات" وقالت إن خروجها هذا يأتي رغم عدم استقرار الطقس مؤكدًة أن الجو به برودة ولكنها خرجت من أجل الترفيه عن بناتها وإسعادهم.

يُذكر أن هند القحطاني أمْ لأربعة أطفال ابنتان وولدان وكانت تعمل معلمة لمادة اللغة الإنجليزية بالعاصمة الرياض لمدة 8 سنوات، وأفاد مقربون منها أنها كانت متشددة دينيًا مستنكرين ما حلّ بها، وتعتبر هند مهاجرة من دولتها المملكة العربية السعودية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما نفت عن نفسها خبر هروبها من المملكة.