فجر السعيد بعد عودتها للكويت بطائرة خاصة: الله لا يحرمنا من‎ الوافدين

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، عودتها للكويت وذلك بعد فترة غياب طويلة، أصرّت خلالها على عدم العودة إلا من خلال طائرة خاصة نظرا للظروف الصحية التي مرت بها العام الماضي.

ونشرت فجر عبر حسابها تويتر، صورةً لها، فور وصولها من القاهرة للكويت بطائرة خاصة قائلة: "الحمد لله... وصلت الكويت ديرة أبوي وجدي وخالي ووقت الشدايد بغالي الروح نفديها".

وظهرت فجر، في الصور وهى مرتدية قناع الوقاية من فيروس كورونا، والذي انتشر في العالم أجمع مؤخراً، وتسبب في إصابة ووفاة العديد من الأشخاص حتى الآن.

وبعد وصولها إلى الكويت كتبت السعيد عبر بتويتر: "‏الله لا يحرمنا من‎#الوافدين من كل الجنسيات. وجودهم معانا ضروري، فنحن حتى الآن لا نستطع أن نغطي كل الشواغر الوظيفية بالذات في المهن الحرفية الفنية".

وأضافت فجر: "والله يعز‎#الكويت ويديم خيرها ونكون دايماً ملاذ لكل محتاج .. والله يعزنا ولا يعز علينا".

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وقال معلقون إن فجر تحاول إصلاح ما أفسدته بعض الشخصيات الشهيرة في المجتمع الكويتي والتي أثارت جدلا واسعا بين أغلب مواطني الدول العربية، وتطرق البعض لإهانة الوافدين والتقليل من شأنهم، وأبرزهم الفنانان الكويتيان حياة الفهد وأحمد الشليان.

يذكر أن فجر السعيد واصلت تقديم فقرتها الخاصة في برنامج "هنا الكويت" على قناتها "تلفزيون سكوب" على الهواء مباشرة عبر تطبيق سكايب طيلة الفترة الماضية.

على الجانب الآخر، كانت فجر السعيد وجهت رسالة إلى رئيس الحكومة في الكويت بفرض الحظر الكلي في البلاد بعد ازدياد أعداد المصابين بفيروس كورونا .

وغردت فجر السعيد من خلال حسابها الشخصي تويتر: "سمو الشيخ صباح الخالد من واقع مسؤليتك كرئيس حكومه الكويت ألا تري بأن الحالات أمس واليوم في ازياد وجمعيها من دول مختلطه واغلب الحالات مخالطين يعني فعدو بالغلط مع المريض سمو الرئيس أما حان وقت الحظر الكلي حتي يستوعب الشعب الكارثه اروحنا امانه في عنقك".