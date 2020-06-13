آمال ماهر تخطف الأنظار بحفل "أونلاين".. والجمهور يعترض على ملابسها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطفت الفنانة المصرية آمال ماهر قلوب جمهورها في مصر والوطن العربي بسبب حفلها الـ"أون لاين" الذي أحيته عبر منصة "شاهد" بدون جمهور أمام سفح الأهرامات في مصر؛ إذْ استطاعت أن تحتل قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصل للتريند السعودي بعدما أدت مجموعة كبيرة من أغانيها المتميزة.

ومنذ انطلاق حفل أمال ماهر أطلق المتابعون عبر موقع "تويتر" وسما باسمها #آمال_ماهر وتفاعل عليه آلاف المتابعين بالتعليقات وطلبات الأغاني حتى أن آمال ماهر تابعت الهاشتاج في إطار حرصها على تلبية رغبات الجمهور.

وقالت آمال ماهر في رسالتها لجمهورها عقب آدائها بعض أغانيها: "إزيكم.. طبعًا كنا بنتمنى تكونوا موجودين بس انتوا عارفين الظروف، وباسمي وباسم الفرقة الموسيقية وباسم المايسترو هاني فرحات وإن شاء الله يكون يوم جميل".

بينما ردّت آمال ماهر على تعليقات جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي موضحة أنها ستلبي جميع طلبات الجمهور في الأغاني التي يطلبونها.

وأردفت آمال ماهر قائلة: "برنامج الأغاني حلو ويارب الحفلة تعجبكم.. بس لو قعدت أقرأ كل التعليقات يبقى هنقرا ومش هنغني"، وواصلت حفلها بتقديم باقة من أفضل أغانيها التي يعشقها جمهورها.

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واستمر حفل آمال ماهر قرابة ساعتين قدمت خلالهما العديد من الأغاني الخاصة بها منها: "اللي قادرة، لو كان بخاطري، خد طوبة وابني، يفرق بإيه، سكة السلامة، اتقي ربنا فيا، بداية بدايتك"، وغيرها، كما أدت أغنية "انت وحدة" من كلمات المستشار السعودي تركي آل الشيخ بناء على رغبة الجمهور.

وعقب انتهاء آمال ماهر من أغنية "لو كان بخاطري أنا" استدعت الفنان السعودي راشد الماجد فقالت: "كان نفسي يكون معايا راشد الماجد عشان نغنيها سوا"، على اعتبار أن تلك الأغنية تم طرحها على طريقة الديو الغنائي.

وتفاعل معها الجمهور مع وسم آمال ماهر متداولين صورها ومقاطع فيديو عدة من الحفل وأشادوا بالأداء الذي بدت عليه، قائلين إن ما أفسدته الكورونا أصلحته آمال ماهر بغنائها، بينما اعترض عدد من المتابعين على الملابس التي ظهرت بها في الحفل، مؤكدين أنها لم تتناسب مع طبيعة الأغاني الطربية والمكان الذي استقبل حفلها.

بينما تلقى المايسترو هاني فرحات إشادات واسعة خلال تعليقات الجمهور واصفين إياه بالمبهج وأنه يستطيع إدخال أي فنان في حالة انبساط بالحفل، وقال أحد المتابعين: "الراجل دا قادر يدخل لأي فنان واقف جمبه في مود بهجة وانبساط مش طبيعي #آمال_ماهر"، بينما قالت متابعة معلقة على أغنية "اتقي ربنا فيا": "أحبها كنها قرأت أفكاري وغنتها وأحب هاني مبهج وروحه حلوة #امال_ماهر".

يذكر أن آمال ماهر طرحت مؤخرًا أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" الذي يُعرض حاليًا عبر منصة "شاهد"، وحققت تلك الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز.