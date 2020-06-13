محمد عبده في عيد ميلاده الـ 71.. النجوم يهنئونه وهكذا بادلهم الرد

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلق رواد منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" وسمين الأول تحت عنوان #محمد_عبده_71_عام والثاني بعنوان ابو نوره وذلك تزامنًا مع عيد ميلاد فنان العرب الذي تخطت مسيرته الفنية النصف قرن، معتبرين إياه لفنان الذي رسم البهجة والرومانسية بأغانيه، وعاشوا مع لحظات الانكسار والحزن مثلما عاشوا معه لحظات الفرح والنجاح، حاصدًا العديد من الألقاب لسجله الفني الحافل.

ولم يمر عيد ميلاد محمد عبده الـ71 أو ما يحب أن يطلق عليه جمهور أبو نوره مرور الكرام على أصدقائه المقربين من نجوم الفن إذْ تمكن نجوم الغناء والموسيقى في المملكة العربية السعودية من إرسال كلمات التهنئة له، وذلك في مقطع فيديو.

وقال محمد عبده في رده على زملائه الفنانين الذين احتفلوا بعيد ميلاده إنه سعيد بتهنئة أصدقائه له وأنهم أدخلوا البهجة إلى قلبه موجهًا الشكر لمن حرص على تهئنته وخصّ بالذكر سالم الهندي المدير التنفيذي لشركة روتانا كونه الذي حرص على تجميعه والفنانين في هذا المقطع.

وعلقّ على تهنئات أصدقائهم وهم عبدالمجيد عبدالله وماجد المهندس وراشد الماجد وسالم الهندي، ووصفهم بأحبائهم، وأضاف قائلًا: "حبيبي يا راشد إن شاء الله متهني دايمًا يا حبيبي .. ما شاء الله في البحر وباللباس الحلو الأبيض والأجواء كده أفرح بيها والجمهور يفرح بيها يا حبيبي .. راشد أحبك كتير أنا يا حبيبي".

وأضاف: "عبدالمجيد ياقلبي انت يا حبيبي .. يا معذنبي.. برسايلك الحلوة رجعت الحين ها .. استأنفت الإذاعة الفضائية حقتك الحين ها طيب لا تنسانا .. وانت يا ماجد يا مهندس .. المهندس جاي لمهندس جاي يا صحرا لمهندس جاي شكرًا يا حبيبي على رسالتك الجميلة ".

وأردف قائلًا: "شكرًا أدخلتوا البهجة إلى قلبي وأدخلتوا إلى نفسيتي شيء كبير جدًا من السعادة شكرًا لكم والشكر موصولًا لمن جمعنا في هذا الفيديو الجميل أبو فواز شكرًا يا حبيبي ما عدمتك حبيبي يا مجمعنا يا مايسترو حقنا انت مايسترو الفنانين".

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وغنى له عبدالمجيد عبدالله: "عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي"، مضيفًا: "كل سنة وانت طيب حبيبي يا أبو عبدالرحمن عقبال مائة سنة يارب ونشوفك ملعلع يا حبيب قلبي يا نوارة حياتنا كل سنة وانت طيب وكل سنة وكل شهر وانت بخير وعافية وإبداع وتألق دايمًا نحبك يا أبو عبدالرحمن نحبك كتير وجودك في حياتنا أصبح ضروري انت شيء حلو في حياتنا ربي يخليك يا حبيبي انت".

فيما قال له ماجد المهندس: "أينما حلّ صوتك كان لنا مع الإحساس موعد ومع ذكرياتنا قصص لإنك جزء كبير من ذاكرتنا هكذا أنت إبداع يفوق الإبداع وعنوان عريض للنجومية"، وأضاف راشد الماجد: "مساء الخير على فنانا وأستاذنا الفنان الكبير فنان العرب محمد عبده وأقولك كل سنة وانت طيب وبخير وسعادة الله يمد بعمرك يارب ويخليك لغالينك ولنا"، وعلق سالم الهندي: "أبو عبدالرحمن حبيبي كل عام وانت بخير العمر كله وانت بصحة وعافية يارب والله لا يحرمنا من طلاتك الحلوة ومن إبداعاتك يا أسطورة".

بالمقابل ضرب الجمهور موعدًا لمعايدة النجم الكبير عبر وسمي #محمد_عبده_71_عام وأبو نوره، حيث احتفلوا بيوم ميلاد فنان العرب محمد عبده الـ 71 وهو الذي ولد في الـ 12 من شهر يونيو عام 1949 وتميز منذ ستينيات القرن الماضي بصوته العذب وبقدرته على جذب الأسماع، وكانت أول أغنية في محطاته الفنية الحافلة كأغنية خاصة له "خاصمت عيني من سنين" والتي تم تداولها على نطاق واسع.

وتداول الجمهور مقطع فيديو للفنان محمد عبده وهو يرد بشكل خاص على عبدالمجيد عبدالله غنى له فيه وقال: "يا أبو عبدالله العين اللي ما تشوفك ما تعيّد يا أبو عبدالله شكرًا على الشعور النبيل"، كما داعبه قائلًا: "وشايفك محرم وين رايح مكة إن شاء الله ادعيلنا يا حبيبي".

بينما تداول آخرون التهنئات بين محمد عبده ونجوم الفن وتناولها بشكل كوميدي فيما بينهما، إضافة إلى إطلاق الكثير من المغردين صورًا ومقاطع فيديو للفنان محمد عبده تشير إلى مشواره الفني الحافل بالنجاحات.