شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يعود لبلاتوه "العنكبوت" بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود النجم أحمد السقا لبلاتوه فيلمه "العنكبوت" الذى يعود به إلى السينما بعد غياب عامين منذ تقديمه فيلم "هروب اضطرارى" مع المخرج أحمد خالد موسى عام 2017، بعد أسبوعين في الديكور الخاص بالعمل، ويتبقى لفريق العمل 5 أيام تصوير، ويدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعداداً لطرحه في السينمات بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا وقرار الحكومة المصرية بفتح السينمات.

فيلم "العنكبوت" تدورأحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير، وبسبب اسم "العنكبوت" يجعل السقا طوال أحداث الفيلم مطارد من المافيا والعصابات ورجال الأمن وحتى رجال الأمن من الدول الأجنبية، فيعد السقا مشهور طوال أحداث الفيلم ويكتب عنه الصحف والمجلات والجميع يبحث عن "العكنبوت"، والكشف عن هويته الحقيقية خاصة وأنه طوال أحداث الفيلم يرتدى ماسك وبدلة سوداء في كل عملية يقوم بها.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.