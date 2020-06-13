كيلي كلاركسون تطلب الطلاق من زوجها براندن بلاكستوك

متابعة بتجــــــــــرد: قدمت الفنانة العالمية كيلي كلاركسون طلباً للطلاق من زوجها براندن بلاكستوك.
وبحسب وثائق المحكمة التي حصلت عليها قناة CNN، فقد قدمت كلاركسون طلب الطلاق، مشيرةً الى وجود خلافات بينهما لا يمكن التوفيق بينها.
وأظهرت الوثائق أن كلاركسون طلبت حضانة قانونية وجسدية مشتركة للأطفال الى جانب الاتفاق الذي قاما به قبل الزواج.
وقد تزوجت كلاركسون من بلاكستوك في تشرين الأول من العام 2013 ولديهما طفلان.
والجدير ذكره، خلال إنتشار فيروس كورونا، قضى كلاركسون وبلاكستوك وقتهما معاً في بيتهما بمونتانا.
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