وائل كفوري يتصدّر “أفضل الحفلات” أونلاين على شاهد

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفله الأونلاين الأوّل عبر منصة “شاهد VIP” بالتعاون مع شركة “روتانا” وبإشراء الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية وذلك يوم الخميس الماضي في 11 حزيران/يونيو.

وبعد يومين على الحفل لا يزال وائل كفوري يحصد أصداء إطلالته التي شغلت الجمهور في لبنان ومختلف البلدان العربية، حيث يتصدّر اسمه المواضيع الأكثر تداولًا عبر الإنترنت.

وفي نجاح جديد يحققه كفوري تصدّر حفله الأونلاين قائمة “أفضل الحفلات” عبر منصة “شاهد VIP” محققًا أعلى نسبة مشاهدة بين الحفلات التي بثها الموقع في الفترة الماضية.

وكان وائل كفوري قد أطلّ على جمهوره أمام الفيلا الخاصّة به في منطقة شننعير اللبنانيّة حيث يقطن، وتحديدًا الباحة الخارجيّة للفيلا وقدّم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات.

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جدير ذكره أن “اشتقنا للكفوري” هو الهاشتاغ الّذي استخدمه روّاد الإنترنت تزامنًا مع بث الحفل المباشر للتعبير عن إشتياقهم لنجمهم المُفضّل. وكان محبّو ملك الرومانسية قد شاركوه بإقتراحات لأغنياتهم المُفضّلة، فلبّى طلباتهم بغناء الكثير من الأغنيات القديمة والجديدة في البث المباشر.