أصالة تستعد لـ"الحب والسلام"

تستعد المطربة السورية أصالة لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة تحمل اسم "الحب والسلام".

الأغنية الجديدة من كلمات وألحان محمد رحيم وإنتاج الشركة العالمية للمنتج مصطفى إسماعيل.

وتحمل الأغنية عدداً من الأفكار والمعاني والرسائل، وهي أنَّ الإنسان أساس كل شيء في الحياة، ويملك أن يجعل الأرض جنة إذا تعامل بحب مع الآخرين.

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وقال مصطفى إسماعيل في بيان: "رسالتنا من الأغنية أن تنتهي الحروب، وأن يتوقف الجميع عن العبث حتى لا نخاف من المستقبل، وهيا بنا جميعاً نحب بعض، لذلك فهي أغنية لكل الإنسانية".

وأوضح: "الأغنية أخذت شهراً من التحضيرات، بدأنا العمل تحديداً يوم 7 رمضان الماضي، والحمد لله انتهينا من تسجيل الأغنية بالصوت الرائع والمتميز للنجمة الكبيرة أصالة".

وأشار إلى تصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة في مدينة الفنون بالعاصمة الإدراية الجديدة في القاهرة.