أصالة تحتفل بخطوبة ابنتها شام

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Jun 13, 2020
تحتفل الفنانة أصالة نصري بخطوبة ابنتها شام من الدكتور معتز نصير وذلك بعد عدة ايام حيث تضع العائلة اللمسات الأخيرة على الاحتفال.
وكانت شام الذهبي قد أعلنت في شباط/فبراير الفائت وبالتزامن مع عيد الحب ارتباطها العاطفي من جديد بعد فشل زواجها الاول.
نذكر ان شام الذهبي تزوجت من احمد الجوهر في عام 2014 ولكنهما انفصلا، حيث أكدت شام لأول مرة الخبر في لقاء تلفزيوني،. بعد سؤال محرج تعرضت له “شام” من أخيها آدم طارق العريان الذي سألها “متى ستتزوجين ثانية؟” لتجيب أنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة لكن لم يتقدم لها أحدًا حتى الآن لتقرر هذا.
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