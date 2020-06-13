باسم ياخور: شارك والدي في هذا المسلسل وقضيت شهر العسل في هذا المكان

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مؤخراً وبعد إنشائه قناة خاصة به على موقع اليوتيوب بات الفنان السوري باسم ياخور كثير التواصل مع جمهوره عبر قناته يجيب عن أسئلتهم ويحدثهم عن تفاصيل مختلفة تخصّه.

واليوم الجمعة أضاف ياخور فيديو خلال قناته تحت عنوان "خمس معلومات عن باسم ياخور" تحدث خلاله عن تفاصيل يحبّ الجمهور أن يعرفها بنجمه السوري.

حيث أعلن في معلومته الأولى كيف أصبح ممثلا، كاشفاً أنه عندما حصل على الشهادة الثانوية وأراد دخول الجامعة لم يتمكن إلا من دخول المعهد المتوسط الزراعي وعندما زاره لم يشعر بأن هذا هو مكانه ولذلك تعرض للاكتئاب فنصحه بعض أصدقائه بدخول كلية الفنون الجميلة لكنه لم يُقبل بالفحص الأول، قائلاً إنه بصراحة فشل في البداية بكل شيء سواء في الزراعة أو الفنون ولكنه لم يفقد الأمل، وعثر أخيراً على المكان الذي يناسبه عندما تقدم للمعهد العالي للفنون المسرحية وقدم مشهداً تمثيلياً كوميدياً ليتم قبوله.

وكشف ياخور عن أول مشهد تمثيلي في حياته الفنية الذي وكان خلال سهرات تلفزيونية من إخراج هيثم حقي تحت عنوان "موزاييك" وتم تصوير هذا المشهد في منطقة رميلان حيث ظهر إلى جانب الفنان زهير عبد الكريم، قائلاً إنه عندما أدى هذا المشهد كان يشعر بالرعب وجسمه يرجف بشكل سريع وأحضروه إلى هذا المشهد بسبب افتقادهم لشخصية كومبارس متكلم عن طريق الصدفة.

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عائلته والفن

وقال ياخور إن بعضاً من أفراد عائلته شاركوا في مسلسلات معروفة، إذ جسد والده الصحفي إبراهيم ياخور شخصية "الأستاذ مفيد" في مسلسل "أحلام أبو الهنا" مع المخرج هشام شربتجي، بالإضافة إلى أولاد خالته بشار وفادي الحايك اللذين شاركا في مسلسل "جميل وهناء" حيث كانا أطفال "جميل – أيمن زيدان" في المسلسل بشخصيتي "طاهر وسليم".

وأضاف أنه قضى شهر العسل مع زوجته في مدينة الرقة، لأنه كان يصور المسلسل التاريخي "خالد بن الوليد" في هذه المدينة وقررت زوجته "رنا الحريري" أن ترافقه إلى هناك، واصفاً هذه الفترة من حياته بالرائعة والجميلة والمتميزة إلى جانب زوجته.

والجدير بالذكر أن الفنان باسم ياخور شارك في السباق الدرامي لعام 2020 من خلال مسلسل "ببساطة2" وهو عبارة عن لوحات كوميدية طريفة من تأليف عدة كتّاب وإخراج تامر إسحاق وإنتاج شركة روي.

كما جسد أيضاً للعام الثاني على التوالي شخصية "هاشم" في مسلسل "حرملك2" من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر إسحاق وإنتاج كلاكيت ميديا، وبطولة نخبة من نجوم الدراما السورية، وسوف يستكمل ياخور هذه الشخصية أيضاً في العام القادم بالجزء الثالث من العمل الدرامي.