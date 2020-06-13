حبيبة كريستيانو رونالدو تعترف: شعرت بالخجل من ممارسة التمارين معه

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تثير العارضة الاسبانية الحسناء جورجينا رودريغيز الجدل دائمًا بإطلالاتها وعلاقتها بأحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، كريستيانو رونالدو.

وبجانب ظهورها اللافت، كثيرًا ما تشارك جورجينا (26 عامًا) متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من الصور الجذابة التي تجمعها بكريستيانو (35 عامًا) وخاصة تلك التي يمارسان فيها الرياضة.

ولكن وعلى ما يبدو أن ممارسة التمارين مع كريستيانو لم تكن مجرد أمرًا بسيطًا ومسليًا بالنسبة لجوروجينا، فوفق لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اعترفت العارضة الحسناء مؤخرًا بأنها لطالما كانت تشعر بالخجل من ممارسة التمارين مع كريستيانو.

وخلال اللقاء مع مجلة ومينز هيلث، والتي اختارتها بطلة غلافها هذا الشهر، أوضحت جورجينا أنها على الرغم من أنها تحب الذهاب إلى الجيم برفقة كريستيانو، إلا أنها كانت تشعر في البداية بالخجل والقلق عند ممارسة التمارين معه بسبب وضعه كـ "رياضي نخبة".

كما أنه رغم رشاقتها ولياقتها البدنية اللافتة، كشفت جورجينا أن شعورها ذلك كان ينبع من ملاحظتها الاختلاف في اللياقة والقدرة البدنية بينها وبين كريستيانو، حيث قالت: "في البداية شعرت بالخجل من ممارسة التمارين معه، فلكم أن تتخيلوا أنني أتمرن في نفس المكان مع كريستيانو، فلطالما اعتدت ممارسة التمارين في المنزل عندما كان يذهب للتدريب في ناديه حتى نتمكن من قضاء المزيد من الوقت معًا عندما يعود".

وأشارت إلى أنها بدأت تخطي ذلك وتحب ممارسة التمارين مع كريستيانو ووصفت نجم كرة القدم البرتغالي، بأنه أفضل مدرب وقالت أيضًا إنه أصبح أعظم دافع ومصدر الهام بالنسبة لها.

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وقالت إنه لم يكن هناك أي وجه مقارنة بين روتينها وروتين كريستيانو الرياضي وأضافت: "إنه يتمرن في الصباح وبعد الظهر، فهو من نخبة الرياضيين، إنه لأمر رائع كيف يركز كريستيانو ويكرس ذاته لشغفه لكرة القدم".

وأردفت أنها دائمًا ما كانت تشعر بالخوف والإحباط خلال الشهر الأول من أزمة كورونا، ولكن ممارسة الرياضة ساعدها كثيرًا.

جدير بالذكر أن كريستيانو لديه ابنة من جورجينا تدعى آلانا (عامين) ولديه أيضًا كريستيانو جونيور (9 أعوام) والتوأم إيفا وماثيو عمرهما 3 أعوام.

ويأتي اعتراف جورجينا بعدما أقدمت وكريستيانو يوم الاثنين الماضي على كسر إجراءات الحجر الصحي والسفر إلى البرتغال في رحلة سريعة للإشراف على أعمال بناء منزلهما الجديد.