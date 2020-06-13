محمد عبده يمازح عبدالمجيد عبدالله ويسخر من ملابسه بطريقة طريفة.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم يتوقف الفنان محمد عبده عن تعليقاته الطريفة تجاه زملائه الفنانين أو حتى الإعلاميين ومحبيه، وتداول رواد السوشال ميديا مقطعاً وصفوه بالكوميدي لـ"عبده" وهو يرد على الفنان عبدالمجيد عبدالله الذي وجه له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده الـ71.

وظهر "مجيد" مرتديًا معطفاً وملابس شبيهة لحد قريب للملابس الخاصة لفريضة العمره والحج، فكان الرد من محمد عبده أن قال له "شكرا على الشعور النبيل هذا .. شايفك "محرم" رايح مكة إن شاء الله .. ادعيلنا".

واستغرب المتابعون وسط دهشة كبيرة من تعليق عبده، وتساءلوا هل هو جاد فيما يقوله خصوصًا وأن مكة المكرمة مغلقة احترازيًا بسبب "كورونا"، أم انه يسخر من ملابس عبدالمجيد والتي ظهرت في نظر المتابعين "غريبة".

وأكد مغردون أن محمد عبده دائمًا ما يخرج بتعليقات ساخره ومضحكة، وأصبح الإعلام بأنواعه ينتظر تلك اللحظات التي يخرج فيها عن النص.

وفي وقت قريب صدم فنان العرب "محمد عبده" الجمهور من جديد بواحد من أغرب تصريحاته، إذ أطل بمداخلة هاتفية لصالح أحد البرامج، ووجِه إليه سؤال "هل عانيت من تحريم في الفن بمراحل بدايتك الفنية؟"، ليجيب بـ "رجال الدين الصحيح أفتوا الموضوع بأن الغناء الماجن أو الفاحش حرام".

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تعليق محمد عبده أثار سخرية الجمهور، إذ اعتبروا ان الغناء هو غناء بغض النظر عن لونه أو كلمات الأغنية.

في المقابل نفى فنان العرب، إصابته بفيروس كورونا بعد أخبار انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مصاب، ويتواجد داخل احدى الفنادق بجدة.

وكشف أبو نوره عن حقيقة الفيديوهات التي انتشرت على مواقع التواصل والتي توثق دخوله لأحد الفنادق في جدة المخصصة للحجر الصحي للقادمين من خارج السعودية.

وأكد أنه بالفعل توجهه لأحد الفنادق قبل 10 أيام عند عودته من الخارج كإجراء احترازي متبع مع جميع القادمين من الخارج.

وكان آخر ظهور إعلامي للفنان محمد عبده في السادس والعشرين من مايو الماضي أثناء إحيائه جلسة طربية مُباشرة "عن بُعد".