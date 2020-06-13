شكرا لقرائتكم خبر عن 31 يوليو المقبل عرض فيلم جيرارد باتلر Greenland والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن موعد عرض فيلم النجم العالمي جيرارد باتلر Greenland، وهو يوم 31 يوليو المقبل، وهو من إخراج ريك رومان وبطولة سكوت جلين و مورينا باكارين وكينج باتش.

من جانب آخر رصدت عدسات المصورين جيرارد باتلر وهو مع صديقته مورجان براون فى جولة فى شوارع كاليفورنيا بالدراجات، وظهر الثنائى وهما يرتديان أطقم حماية الرأس من الصدمات، لكنهما تجاهلا ارتداء الكمامات وهى الاختيار الأنسب للحماية من فيروس كورونا خارج المنزل.

ويأتى ذلك بعد يومين فقط من رصد موقع ديلى ميل النجم جيرارد باتلر وصديقته على الشاطئ، حيث كان اللافت للنظر أن الثنائى تبادلا القبلات والأحضان على الرمال ووسط رواد الشاطئ فى ماليبو بكاليفورنيا مع بداية تقليل قيود فيروس كورونا، متناسين تماما قواعد السلامة من فيروس كورونا.

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من آخر أعمال باتلر، كان فيلم Angel Has Fallen والذي يشارك باتلر فى بطولة "Angel Has Fallen" عدد من النجوم أبرزهم مورجان فريمان وبيبيه بيرابو وجادا بينكت سميث و سابير ازولاى، والفيلم من إخراج ريك رومان والذى شارك فى التأليف جنبا إلى جنب مع روبرت مارك كامين، مات كوك، كريتون روتنبرجر، كاترين بنديكت، كريتون روتنبرجر.

وتدور أحداث الفيلم تكملة للجزء الثانى من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به فى محاولة اغتيال الرئيس الأمريكى، ويدور الفيلم فى إطار مطاردة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى، ومع تتابع الأحداث يكتشف أن الهدف الرئيسى كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأمريكى ليتم استهدافه بطريقة أسهل.