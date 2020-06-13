شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذى يجمع جييرمو ديل تورو وأليخاندرو جونزاليس بسلمى حايك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المخرجان المكسيكيان جييرمو ديل تورو وأليخاندرو جونزاليس للنجمة المكسيكية سلمى حايك، وذلك في تأسيس صندوق للعاطلين عن العمل في مجال السينما بسبب فيروس كورونا، وهو الصندوق الذى جمع نحو 440 ألف دولار مع توقع المزيد من التبرعات.

ومن جانب آخر طالبت النجمة سلمي حايك بتحقيق العدالة في قضية مقتل الشاب جوفاني لوبيز بعدما قامت الشرطة المكسيكية بالقبض عليه والتعامل بعنف معه بحجة عدم ارتدائه الكمامة وسط جائحة كورونا، وهو ما تسبب في موجة غضب شديدة بالمكسيك بعدما رحل الشاب وظهرت سلمى وهي ترتدي ماسك مكتوب عليه العدالة للشاب جوفاني لوبيز.

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وفى سياق آخر قررت شركة Lionsgate تأجيل فيلم سلمي حايك الجديد The Hitman’s Wife’s Bodyguard، لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أن يطرح العمل فى 20 أغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 أغسطس من العام الجارى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety"، العمل من بطول مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل إل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

فيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard يعد تكملة للجزء الأول من العمل The Hitman’s Bodyguard، الذى طرح فى عام 2017، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "Variety".