آخرهم شريف منير وبينهم تامر حسني.. فنانون لجأوا للشرطة بسبب مواقع التواصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

تعرض الفنان شريف منير إلى هجوم شديد من قبل جمهوره على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشره صورة لابنتيه فريدة وكاميليا، من خلال حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ما دفعه إلى إعلانه تقديم بلاغ لمباحث الانترنت ضد أي شخص قام بالتنمر أو السخرية أو سب ابنتيه.

وفي هذا الصدد نتناول أزمات لفنانين آخرين تقدموا ببلاغات بسبب تعرضهم لهجوم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي..

الفنان عمرو عبدالجليل

تقدم الفنان عمرو عبدالجليل، منذ شهر تقريبا، ببلاغ للنائب العام، ضد شخص مجهول أنشئ حسابا وهميا منتحلا شخصيته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في البلاغ رقم 20219 لسنه 2020، الذي قدمه المحامي شعبان سعيد، أن الفنان عمرو عبد الجليل لا يملك أي حسابات على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب محامي الشاكي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على منتحل صفة الفنان عمرو عبدالجليل، مع إغلاق جميع الحسابات، خاصة أنها سببت عدة أزمات له، بسبب تعليقات أصحاب هذه الصفحات.

الفنان أحمد فلوكس

تقدم الفنان أحمد فلوكس، منذ فترة، ببلاغ رقم 8521 لسنة 2019 إلى الأجهزة الأمنية، ضد شخص مجهول سرق حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع القيام بتغيير الصورة الشخصية للشاكي، وكذلك تغيير الرقم السري لها.

وبعد تحريات الأجهزة الأمنية تبين أن المتهمة هي شقيقته "يسر فاروق توفيق صالح فلوكس"، وأدى ذلك إلى قيام محكمة جنح الدقي بالحكم غيابيا بالحبس سنتين لشقيقة الفنان أحمد فلوكس بتهمة سرقة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كما قضت المحكمة بكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمها 100 جنيه.

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الفنان تامر حسني

تقدم الفنان تامر حسني منذ 4 أشهر ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد شخص مجهول انتحل شخصيته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار حسني، إلى ذلك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وكتب: "يا جماعة معلش هو مش وقته بس في شخص فاضي بيكلم الناس وبيقلد صوتي، معلش خلوا بالكم عشان هو شكله فاضي بزيادة، وبيكدب وعمال يغني ويبعت إهداءات وللأسف في ناس مصدقاه وفاكرينه أنا".

وأوضح:"أنا مبتكلمش على أي برامج ولا ابليكيشن، ولا أي حاجة خاصة، غير البوست اللي بنزله على صفحتي أو حسابي الخاص، والشخص الكداب ده، بيحصل معاه إجراء قانوني مكنش نفسي اعمل كدا.. بس دا انتحال شخصية".

ماجدة الرومي

لجأت المطربة اللبنانية ماجدة الرومي للقضاء، من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينتحل صفتها على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ إنها فوجئت أيضا بمن ينتحل اسمها عبر مواقع التوصل الاجتماعي، وأصدرت بيانا قالت فيه إنها لا تملك أي موقع إلكتروني أو حسابات على فيسبوك أو تويتر، ولا علاقة لها بأي صفحات.

يذكر أن العديد من الفنانين في مصر والوطن العربي قد تم انتحال شخصياتهم منذ سنوات مضت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مجهولين، ما دفعهم إلى تقديم بلاغات، منهم الفنانة إلهام شاهين التي كانت قد تقدمت منذ 7 سنوات ببلاغ للنائب العام ضد انتحال شخص مجهول لشخصيتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وقيامه ببث معلومات وآراء معادية لتيارات سياسية مختلفة، وأيضا الفنانة غادة عبد الرازق، التي كانت قد تقدمت منذ 7 سنوات ببلاغ ضد شخصية مجهولة انتحلت شخصيتها، التى أنشأت حسابا وهميا باسمها، ونشرت عليه أشياءً من شأنها أن تؤثر بالسلب على الفنانة.

كما تقدم الفنان يوسف الشريف ببلاغ منذ 6 سنوات لمباحث الإنترنت ضد الشخص المنتحل لشخصيته على "فيس بوك" و"تويتر"، وهو نفس ما قامت به الفنانة أمينة خليل منذ 5 سنوات ضد شخص مجهول انتحل شخصيتها وقدم تصريحات مزيفة من خلال حساب وهمي باسمها، وكذلك الفنان خالد سليم الذي تقدم منذ عامين ببلاغ للأجهزة الأمنية ضد شخص منتحل شخصيته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الفنانين الذين تعرضوا لمثل هذا النوع من الاحتيال منذ سنوات أيضا، الفنانة مي عز الدين، التي رفعت دعوى قضائية ضد منتحلي شخصيتها على موقعي فيسبوك وتويتر، خاصة بعد أن قام هذا الشخص بنشر أخبار غير صحيحة ومزيفة عنها.