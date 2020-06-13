فيديو| ليلى زاهر وشقيقتها يقلدان محمد هنيدي في "همام في امستردام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ليلى زاهر ابنه الفنان أحمد زاهر مقطع فيديو يجمعها بشقيقتها الصغرى، عبر تطبيق "تيك توك". وظهرت ليلى رفقة شقيقتها الصغرى نور وهما يقلدان الفنان محمد هنيدي في مشهد من فيلم "همام في امستردام"، بكلمة "بذمتك". وشاركت ليلى زاهر مؤخرًا في مسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، نجلاء بدر، مي عمر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، ومن إخراج حسين المنباوي. https://www.tiktok.com/@lailaahmedzaher/video/6836829379914435845?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2020%2F6%2F12%2F%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A3%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25B1-%25D9%2588%25D8%25B4%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2582%25D8%25AA%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1-%25D9%258A%25D9%2582%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2585%25D8%25AF-%25D9%2587%25D9%2586%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588-%25D9%2588%25D8%25B5%25D9%2588%25D8%25B1%2F4821620&referer_video_id=6836829379914435845

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