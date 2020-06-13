درة تقرأ سيناريوهات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري: نشرت الفنانة التونسية درة زروق، صورة عبر "استوري" موقع التواصل الاجتماعي" إنستجرام"، لسيناريو جديد تقوم بقرأته. ولم تكشف درة عن اسم العمل، واكتفت بالتعليق: "قراءة سيناريوهات جديدة". يذكر أن آخر أعمال درة مشاركتها في بطولة المسلسل التاريخي " الحرملك" الجزء الثاني وذلك بعدما قدمت الجزء الأول منه في رمضان 2019. المسلسل من تأليف سليمان عبد العزيز وإخراج تامر اسحق ,بطولة جمال سليمان، باسم ياخور، سلافة معمار، درة، سامر المصرى، صفاء سلطان، قيس شيخ نجيب، جينى اسبر، رنا أبيض، نادين خورى، هبة نور، أحمد الأحمد، يزن السيد، ليلى الأطرش، علا باشا، قاسم ملحو، طلال ماردينى، رواد عليو وميريانا معلولى

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