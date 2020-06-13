شكرا لقرائتكم خبر عن سهر الصايغ: أنا أبعد ما يكون عن الدراما والنكد وتمنيت كوميدى ورومانسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة سهر الصايغ إنها أبعد ما تكون عن الدراما والنكد فى حياتها البعيدة عن التمثيل، وذلك بعد تقديمها العديد من الأدوار التى تعتمد على الدراما فى السنوات الماضية، مضيفة أنها شخصية فكاهية وتحب الهزار والضحك طوال الوقت، أما مسألة الدراما التى تظهر بها فى الأعمال ما هى ألا رؤية مخرج اختارها وأسند لها الشخصية.

وأشارت سهر الصايغ، لـ"الخليج 365"، إلى أنها فى السنوات الأخيرة كانت تتمنى تقديم أعمالاً كوميدية حتى ظهرت فى "فكرة بمليون جنيه" بشخصية كوميدة، كما تمنت تقديم الرومانسية حتى جائها مسلسل "حب عمرى" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى، لافتة إلى أنها تريد الإكثار من هذه النوعية بشكل عام سواء كانت تشارك فيها، مشددة على أن العمل كان متواجداً مع الجمهور فى شهر رمضان وأن ردود الأفعال كانت مرضية تماماً بالنسبة لها.



سهر الصايغ

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

وقدمت سهر فى رمضان الماضى أيضاً مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، سهر الصايغ، ناهد السباعى، أحمد وفيق، محمود الليثى، سارة عادل، محمد مربان، محمد العمروسى، أيمن الشيوى، وضيوف الشرف اياد نصار، سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد مجدى، عمر الشناوى وغيرهم.