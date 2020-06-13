شكرا لقرائتكم خبر عن "العازف" عرض مسرحى يقارن بين الفن الردىء والجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك المخرج تامر كرم في المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة "اضحك ..فكر .. اعرف"، وينفذها البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ، ممثلا في مسرح المواجهة بقيادة الفنان سامح بسيوني، والمسرح القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي ، حيث يقدم عرض " العازف " عن قصة العازف الأجير لتشيكوف، وذلك استعدادا لعرضه أون لاين خلال الأيام المقبلة على موقع وزارة الثقافة .

وقال المخرج تامر كرم لليوم السابع ، مبادرة "اضحك . فكر .اعرف " تقدم عروض مسرحية قصيرة عن قصص لتشيكوف الكاتب الروسي وجاء اختياره في إطار الاحتفال بعام مصر روسيا ، وتم اختيار عدة قصص للكاتب تحمل رسائل إيجابية تنشر من خلالها القيم العليا والسامية ، وقد تواصل معي الفنان سامح بسيوني مدير مسرح المواجهة وعرض علي الفكرة ولم أتردد لحظة في خوض التجربة .

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وأضاف أري أن ذلك جهد مبذول من وزارة الثقافة والتي من دورنا كفنانين ننتمي للمسرح الخاص أن نقف بجانبها الأن لأن مسرح الدولة لا ينفصل عن المسرح الخاص ، ففي النهاية تصب المصلحة في صالح وزارة الثقافة سواء مسرح خاص او دولة .

وعن عرض العازف قال ، العرض من بطولة محمد فهيم ومحمد ناصر ، وتدور أحداثه حول فنان يواجه الكثير من الصعاب والسلبيات خلال مشواره الفني ولكنه في النهاية يستطيع أن يتغلب علي تلك الصعاب ويصبح فنانا مشهورا ، وأستعرض في العرض مايحدث هذه الأيام مع الفنانين ونقوم بعمل مقارنة بين الفن الجيد والفن الرديء لنجد أن الفن الرديء يصل سريعا ولكنه أيضا ينتهى سريعا بعكس الفن الجيد الذي يصل متأخرا ولكنه يظل راسخا فالعرض دعوة للفنانين الحقيقين بالتمسك بفنهم وعدم فقدان الامل في الوصول لحلمهم .