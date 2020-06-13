شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجئة غير متوقعة.. تأجيل فيلم Tenet من جديد بدون أسباب "اعرف ميعاد عرضه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت الشركة المنتجة لفيلم Tenet للمخرج العالمي كريستوفر نولان، تأجيل عرض الفيلم المقرر عرضه يوم 17 يوليو المقبل إلى 31 من نفس الشهر، ليكون هذا التأجيل هو الثاني له بعد تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا.

فيلم Tenet من إنتاج شركة Warner Bros، ومن بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وصرح نولان:"عندما تمر هذه الأزمة، فإن الحاجة إلى المشاركة البشرية الجماعية، والحاجة إلى العيش والحب والضحك والبكاء معًا من جديد، ستكون أقوى من أي وقت مضى، كما أن الأفلام ستقوم بتعزيز الاتصال المباشر بين العالم، بعد هذا الانقطاع الذى لا نعلم إلى أى مدى سيطول، كما يساهم بالمليارات في رفع لاقتصاد، نحن لا ندين بها فقط إلى 150 ألف عامل في هذه الصناعة الأمريكية، ولكننا مدينون لأنفسنا، حيث أننا نحتاج إلى ما يمكن أن تقدمه لنا الأفلام".

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وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والتطور.