أحمد عبدالله محمود يعلن عن سرقة حسابه بـ"فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان أحمد عبدالله محمود عن سرقة و"تهكير" حسابه الخاص بموقع "فيسبوك".

ونشر أحمد منشورًا، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا جماعة الأكونت الخاص بي على الفيسبوك قد سرق وهكر، أرجو عمل ريبورت له".

وشارك الفنان أحمد عبدالله محمود في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "اتنين في الصندوق"، بطولة أوس اوس، حمدي الميرغني، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، ومن إخراج محمد مصطفى.