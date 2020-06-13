معتصم النهار يوضح حقيقة مشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان السوري معتصم النهار مشاركته في مسلسل "هجمة مرتدة"، بطولة الفنان أحمد عز.

ونشر معتصم صورة لخبر متداول بشأن مشاركته في المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "انتشر مؤخرًا خبر تعاقدي للمشاركة في المسلسل المصري هجمة مرتدة، طبعا أتشرف قبل كل شئ، ولكن الخبر عار عن الصحة".

وتابع معتصم: "وحالياً أنا ملتزم بتعاقدات ومشاريع قادمة مع شركة الصباح ندعو من الله أن تنال إعجابكم، كل الحب والتوفيق للجميع".

يذكر أن مسلسل "هجمة مرتدة"، قد تأجل عرضه إلى رمضان 2021، وهو بطولة أحمد عز، هند صبري، هشام سليم، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء.