جينيفر لوبيز تطلب من الجمهور اقتراح اسم لكلبها الجديد.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعلنت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، عن إنضمام كلب جديد لعائلتها، حيث أهدت به نجلها الصغير ماكس، ونشرت فيديو له وهو يلهو مع الكلب، عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليه قائلة: مرحبًا بك فى عائلتنا .. ماذا يجب أن نسمى هذا اللطيف .. تايسون أم يانكى.. كل شىء سوف ينكشف قريبا.

ونشر صديق جينيفر لوبيز لاعب البيسبول المعروف اليكس رودريجز، صورة للعائلة مع الكلب الجديد، معلقا عليها قائلا: فاجأنا ماكس بالأمس .. لطيف للغاية ، لكن بقي شيء واحد يقرر اسمه! نحن نجرى مناقشة عائلية ونود مساعدتك.

وكانت النجمة العالمية جنيفر لوبيز وصديقها اليكس رودريجيز، قد انضما مؤخرا، إلى التظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها أمريكا عقب مقتل المواطن جورج فلويد ذى الأصول الأفريقية، وأشارت لوبيز إلى أن أبناءها هم من حمسوها للمشاركة وقاموا بصنع اللافتات التى رفعتها فى المظاهرة.

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ونشرت النجمة العالمية مجموعة صور وفيديو عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، معلقة عليها قائلة “أخبرني ماكس قبل بضعة أيام: “نظرًا لأن لديك متابعين مثل بعض ناشطي يوتيوب فيجب أن تقومي بدعم قضية جورج فلويد”.. وردت “مضحك أنك تقول هذا، أخطط لأشياء قليلة. هل تريد المساعدة بوضع لافتة؟ “وفعلوا”.

وتابعت جينيفر لوبيز قائلة : أن هذا البلد بني على إيمان الحرية والعدالة للجميع. يجب أن نأخذ موقفا لما نؤمن به ونحارب الظلم في هذا العالم. لذلك نحن مستمرون في الاحتجاج السلمي حتى يكون هناك تغيير”.

ومن جانبه قال اليكس رودريجيز عبر حسابه بموقع “انستجرام” : في جميع أنحاء أمتنا ، لمدة أسبوعين تقريبًا ، تم إرسال الرسالة بصوت عال وواضح. الأمريكيون في كل مكان يحتجون من أجل السلام. من أجل المساواة. للأنسانية. لإظهار #BlackLivesMatter. لإثبات أننا نشعر بالغثيان ، من خلال الطريقة التي لا معنى لها لقتل جورج فلويد في مينيابولس والعديد من جرائم القتل الوحشية وغير الضرورية والقبيحة التي سبقته.