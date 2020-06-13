زيزي البدراوي.. رفضت الإغراء.. وأصيبت بلعنة عبدالحليم حافظ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لقبها الجمهور بشقراء السينما وظل هذا اللقب هو الأقرب لقلبها، ورغم أنها لم تحقق النجومية التي توقعها المنتجون إلا أنها قدمت عددا مميزا من الأدوار، إنها الفنانة المصرية الراحلة زيزي البدراوي.

ولدت زيزي البدراوي في يونيو عام 1944، واسمها الحقيقي فدوى البيطار، اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار وقدمت دور صغير في فيلم «بور سعيد» عام 1957.

اختار لها المخرج حسن الإمام اسم زيزي البدراوي تيمنا باسم ابنته، وبقيت على هذا الاسم.

قالت إنها أصيبت بلعنة الفنان عبدالحليم حافظ عندما رفضت حبه في فيلم «البنات والصيف»، حيث انقلب عليها الجمهور، وتأخرت نجوميتها بسبب ذلك.

تزوجت من المخرج عادل صادق الذي أخرج لها فيلم «حبي في القاهرة»، عام 1966، ووقتها رفضت تقديم أي مشهد عاطفي، وظلت ترفض أدوار الإغراء، حيث قالت إن المخرجون يتصورون أن الإغراء تعرية الجسد، بينما هو ليس كذلك.

Advertisements

تزوجت «البدراوي» للمرة الثانية في بداية السبعينيات من أحد المحامين، وكان يُدعى توفيق عبدالجليل، جمعت بينهما قصة حب كبيرة، ولطالما كانت تردد سيرته خلال الحفلات ولقاءات الأصدقاء، حتى أنها ابتعدت نسبيًا عن السينما وأصبحت تقدم أعمالًا قليلة في العام الواحد.

زيزي انفصلت عن زوجها في الثمانينات، ولم تتزوج مرة أخرى ولم تنجب.

اعترفت في لقاء سابق لها أنها عانت من شراهة للتدخين، وأنها كانت تدخن 100 سيجارة في اليوم.

قالت الفنانة ميرفت أمين عن «البدراوي»: «زيزي البدراوي تتمتع بطيبة قلب خرافية، فهي إنسانة لا يمكن تعويضها، وهي صيقة تسأل دائما عن أصدقائها، وتودهم».

شاركت في أكثر من 130 عملا فنيا، أهمها أفلام: «السبع بنات، أحلام البنات، إحنا التلامذة، والبنات والصيف»، هذا بجانب مسلسلات «ليالي الحلمية، الغفران، شيء في صدري، والمال والبنون».

توفت في 2014 بعد معاناة مع مرض سرطان الرئة.