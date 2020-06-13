داليا مصطفى تعود للسينما بفيلم رعب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة والنجمة المصرية داليا مصطفى، في تصريحات صحفية عن أنها ستعود للسينما من جديد بعد غياب لمدة 12 عاما، بفيلم رعب يحمل عنوان “ما قبل الأربعين”، ومن المقرر أن تدور أحداث العمل فى إطار الرعب النفسى وهو من تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

وأضافت داليا أنه من المقرر البدء فى تصوير العمل خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من تعاقدات الأبطال الذين يشاركونها فى بطولة العمل ومعاينة الديكورات وإجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا.

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وكان آخر ظهور للفنانة المصرية في السينما منذ 12 عاما من خلال فيلم “طباخ الريس”، الذى عرض عام 2008، إخراج سعيد حامد وتأليف يوسف معاطى، وشاركها في بطولة العمل الفنان طلعت زكريا وخالد زكى وسامح حسين وآخرين.

ودارت أحداثه حول “متولي” الطباخ الذي تجعله الصدفة يرشح للعمل كالطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ليبدأ في نقل أخبار الشعب وما يقولوه عنه من آخر النكت وأحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة داليا مصطفى، مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، الذى عرض خلال الفترة الماضية، وشارك فى بطولته كوكبة من النجوم ومنهم الفنان إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وفريدة سيف النصر، وإدوارد، وحمدي الوزير، وقصة أيمن سليم، سيناريو وحوار، أيمن سليم ونهي سعيد، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجى.