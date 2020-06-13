شكرا لقرائتكم خبر عن كندا تفتح دور العرض السينمائى فى كولومبيا وألبرتا بسعة محدودة للمقاعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع هوليوود ريبورتر عن قيام كندا بفتح السينمات فى كولومبيا وألبرتا بسعة جلوس محدودة، حيث بدأت دور السينما الكندية، التى تم إغلاقها منذ منتصف شهر مارس بسبب انتشار الفيروس التاجى، فى إعادة فتح أبوابها وتحديدا سلسلة Hollywood Cinema3 فى ضواحى فانكوفر بكولومبيا على الساحل الغربى لكندا حيث فتحت ثلاثة مسارح مستقلة.

وتستأنف السينما نشاطها بعرض فيلم Trolls World Tour وذلك مع تحديد حد أقصى 50 مقعدا لكل قاعة.

فيلم Trolls World Tour من بطولة أصوات جاستن تمبرليك، جيمس كوردين، أوزي أوزبورن، راشيل بلوم، أندرسون باك، جورج كلينتون، ماري جي بليج، كيلي كلاركسون، رون فانشيس، جوين ستيفاني، اينو جاو، كارولين هييلت، كونال نيار، جيمي دورنان، جيه بالفين.

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فيلم الأنيمشن الجديد Trolls World Tour، يدور حول اكتشاف شخصيات تدعى، Poppy و Branch، أنه يوجد 6 قبائل Troll مختلفة، ولكنها منتشرة على ستة أقاليم مختلفة مخصصة، لستة أنواع مختلفة من الموسيقى: Funk وCountry و Techno و Classical و Pop و Rock، وبالتالي فأن عالمهم على وشك أن يصبح أكبر وأعلى بكثير.

وبالتالي تريد الملكة بارب، وهي عضو في عائلة هارد روك الملكية، بمساعدة والدها الملك ثراش، لـ تدمير جميع أنواع الموسيقى الأخرى، وبالتالي قام Poppy و Branch ، إلى جانب أصدقائهم، في زيارة جميع الأراضي الأخرى لتوحيد Trolls في ضد بارب.

العمل من إخراج والت دورن، وساعده في الإخراج ديفيد ب. سميث، ومن تأليف جوناثان ايبل، جلين بيرجر، مايا فوربس، اليزابيث تيبت، والاس ولودارسكي.