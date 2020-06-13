شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من آمال ماهر بعد حفلها الغنائي: يا رب أكون قدرت أعمل حاجة تسعدكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة آمال ماهر عن سعادتها البالغة بعد إحيائها حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور أمام سفح الأهرامات، وعقب تصدرها قائمة الأكثر رواجا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء الجمعة.

وقالت النجمة آمال ماهر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء الجمعة: "أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة وردودكم اسعدتني جدا واتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب اكون قدرت اعمل حاجة تسعدكم".





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وأحيت آمال ماهر الحفل الغنائي الذي استمر حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020، حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.