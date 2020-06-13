شكرا لقرائتكم خبر عن "راجل وطويل".. مواصفات فتى أحلام جميلة عوض شكلا ومضمونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جميلة عوض: "إن الممثل يعشق مراقبة التفاصيل، وأنا منذ صغرى وأنا أحب التفاصيل، وعندما قدمت له فيلم بنات ثانوى شاهدت العديد من الشخصيات التى تشبه شخصيتى، وكانت تلك الشخصية ممتعة بالنسبة لى، وعن تحضير الأدوار أوضحت أن والدتها الفنانة راندا عوض تقوم بقراءة الأدوار المعروضة عليها ثم يقومون بالمناقشة والوصول إلى قرار إذا كان الدور مناسب أم لا".

وأضافت جميلة، خلال مداخلتها عبر برنامج سكايب، فى برنامج التاسعة والتى تقدمه الإعلامية هبة جلال، على القناة الأولى: "أما والدى الفنان عادل عوض ألجأ إليه فى القرارات المصيرية، حيث لجأت إليه عندما عرض على فيلم (سبع البرمبة) مع الفنان رامز جلال، حيث كانت تجربة جديدة بالنسبة لى ولكنه شجعنى على خوضها"، وعن الفيلم قالت: "كان هناك الكثير من المقالب الذى قام بها الفنان رامز جلال خلال الفيلم وأحيانا تكون تلك المقالب دون أن يقصد، إلى جانب أن الفيلم كان مليء بالأحداث، حيث قمت بنزول البحر فى شهر ديسمبر وسط القروش".

وعن مسلسل تحت السيطرة قالت شخصية: "هانيا شخصية مركبة، وعندما عرض على الدور كنت فى السنة الأخيرة بالجامعة، واعتبرته فرصة حقيقية وأثناء تحضيره ذاكرته جيدا وجلست مع متعافين من الإدمان لاكثر من ثمانى ساعات فى الجلسة الواحدة"، وأضافت: "أحضر الآن لمسلسل من بطولتى وإخراج مريم أحمدى، وكتابة نجلاء الحدينى، وتأخرنا فى بدأ التصوير فيه بسبب كورونا، بالإضافة لبعض الأعمال المعروضة على ولكن لم آخذ فيها قرار إلى الآن".

وعن فتى أحلامها قالت: "مضمونا لا بد أن يكون رجلا بما تحمله تلك الكلمة من صفات إيجابية كثيرة، أما شكلا فلا بد أن يكون طويلا".