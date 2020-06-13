شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كريس هيمسورث يرقص فى خليج بايرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين بموقع ديلى ميل النجم كريس هيمسورث فى حالة معنوية جيدة وهو يرقص بعد الغداء أمام مطعم هارفيست فى منطقة خليج بايرون، وظهرت إلي جوار كريس زوجته إلسا باتاكى.

من جانب آخر قررت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية، إعادة إنتاج جزء ثاني جديد من فيلم الأكشن Extraction، بطولة النجم العالمي كريس هيمسورث، بعد نجاحه بشكل كبير في حصد مشاهدات بالملايين عبر الشبكة الأمريكية.

وأسدل الستار على الجزء الأول من فيلم Extraction، بعد تلقي هيمسورث، طلقة في رقبته من أحد الأطفال المرتزقة، بعد نجاحه في إنقاذ الصبي من وسط أكبر تاجر للمخدرات والسلاح في الهند، وسرعان ما سقط في المياه، لتنتقل الكاميرات للطفل بعد عدة أشهر وهو يسبح في إحدي حمامات السباحة، عقب نجاته، ويظهر في الخلفية ظلال لشخص ما يبدو وأنه هيمسورث الذي لم يفارق الحياة وعاد لاستكمال مهمة حماية الصبي الذي تعلق به في الجزء الأول.

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فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر.