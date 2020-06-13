فن ومشاهير

آمال ماهر تتألق فى حفل غنائى بدون جمهور أمام سفح الأهرامات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت النجمة آمال ماهر حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور أمام سفح الأهرامات، وهو الذى تصدر قائمة الأكثر انتشارا على صفحات التواصل الاجتماعى بعد الدقائق الأولى من انطلاقها الحفل.

 

الحفل استمر حوالى ساعتين إلا ربع، قدمت خلاله العديد من الأغاني الخاصة بها، منها "اللي قادرة "و"اتقي ربنا فيا"و" لو كان بخاطري" و"خد طوبة وابنى" "يفرق بإيه" وغيرها.

 

ماهر
 


 

كما قدمت الشكر للملحنين والقائمين على الحفل الذى يعتبر التجربة الأولى لها دون وجود جماهير.

 

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امال
 

 

ويعد هذا الحفل هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – "، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

 

يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز..

 

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفلا غنائيا كامل العدد في عيد الحب، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.

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