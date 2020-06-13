شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تحتفل بعيد ميلاد مربية منزلها: "لا يهم إن كنتِ سوداء أو بيضاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة حلا شيحة، بعيد ميلاد مربية بمنزلها، موجه لها الشكر لرعايتها لهم، موضحة أنه لا يهم أن تكون من ذوى البشرة البيضاء أو السوداء، ونشرت حلا شيحة، صورا من حسابها بموقع انستجرام قائلة:"عيد ميلادنا السعيد ناني راشيل شكرًا لك على كل شيء، لرعايتك لنا جيدًا".





وأضافت:"تلك السيدة الكينية الرائعة من أفريقيا هي حقا مثل أخت لي ، أظهر الحب والرعاية للمربيات من قلبك وتأكد من أنها ستشاركك نفس الشيء معك" وتابعت:"شكرًا لك راشيل على كل شيء وأتمنى لك في عيد ميلادك كل خير أيتها الفتاة الكينية أنت رائعة لا يهم إن كنتِ سوداء أو بيضاء".

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يذكر أن حلا شيحة شاركت في الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.





من ناحية أخرى قالت النجمة حلا شيحة، إنها انتهت قبل رمضان من تصوير جزء كبير من دورها في فيلم "مش أنا" مع النجم تامر حسنى، ولكن التصوير توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتبقى من التصوير 10 أيام فقط، ومن المتوقع أن يتم استكماله خلال الأيام المقبلة.