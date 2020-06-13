شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض ناعيا الفنان حسين العزبى: الرجاء الدعاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى الفنان محمد رياض مصمم الديكور المسرحى الفنان‏"حسين العزبى" الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة عن عمر يناهز 73 عاما، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، منذ قليل: "إنا الله وإنا اليه راجعون د. حسين العزبي.. الرجاء الدعاء له".

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الفنان حسين العزبى كان قد تخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971 قسم ديكور، ودرس عامين بالقسم الحر ‏بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحى، عمل أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان، ‏وكان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.‏

وفي وقت سابق، نعى الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، الدكتور حسين العزبى، قائلا: "إن الدكتور حسين أحد أعمدة الفن التشكيلى فى مصر، وله باع طويل فى الأعمال المسرحية والتليفزيونة، وكان عضوا بارزا فى نقابة المهن التمثيلية".

وصمم الفنان حسين العزبى ديكور وملابس لحوالى 75 عملا مسرحيا كان أشهرها "عاشق المداحين، تخاريف، ماما أمريكا، رصاصة ‏فى القلب، أنا ومراتى ومونيكا"، وحصل علي العديد من الجوائز المحلية والدولية منها "جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب ‏عن بحث علاقة التشكيل بالمسرح الشعبى، جائزة وزارة الثقافة فى الديكور المسرحى عن عرض ماما أمريكا وأحلام ياسمين 1996، ‏شهادة تقدير عن عرض عاشق المداحين 1978، شهادة تقدير من محافظة الجيزة 1987، شهادة تقدير فى مجال الفنون والمسرح ‏‏1980، شهادة تقدير أوسكار من ‏C.A.T‏ الدولية فى الديكور 1987، وكرمته وزارة الثقافة فى افتتاح الدورة 11 من مهرجان المسرح ‏القومى 2018 ".‏