شكرا لقرائتكم خبر عن آمال ماهر لجمهورها فى حفل "أون لاين": كنت أتمنى تكونوا موجودين لكن الظروف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المطربة آمال ماهر أثناء إحيائها حفلا غنائيا أمام سفح الأهرامات: "إن شاء الله يكون يوم جميل وكنا نتمنى تكونوا موجودين لكن الظروف"، كما ردت على بعض تعليقات الجمهور على الحفل من خلال البث المباشر عبر صفحتها الشخصية بفيس بوك ومنها "صوتك تحفة" و"شكلك زى القمر" "وبحبك أوى".

والحفل تحت قيادة الموسيقار هاني فرحات، ويعد هو الأول من نوعه الذي يتم بثه على الهواء مباشرة منذ بداية أزمة "كوفيد 19 – كورونا"، وقد تم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي بين العازفين في تصميم المسرح.

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يذكر أن الفنانة آمال ماهر قد طرحت أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية أكثر من 6.5 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" ولاقت الأغنية انتشاراً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأغنية من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغنياتها.

وتعيش آمال ماهر حالة من النشاط الفني منذ بداية عام 2020 حيث طرحت أغنية منفردة في عيد الحب بعنوان "ماتسبنيش" وقامت بتصويرها فيديو كليب في العاصمة الفرنسية باريس مع المخرج العالمي "نيهات اوداباسي" ، كما قدمت حفل غنائي كامل العدد في عيد الحب ، ثم قامت بطرح أغنية بعنوان "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ والحان رابح صقر ولاقت الأغنية تفاعل كبير منذ طرحها بسبب لونها الطربي المفضل لدى جمهور ومتابعي الفنانة آمال ماهر.