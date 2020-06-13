شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد رشدى: مشهد الأكل فى فرح سنية كان حقيقيا.. وحنان ترك أحضرت ديك رومى والان مع تفاصيل الخبر
وعن كواليس مشهد فرح سنية، كشفت ناهد رشاد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن هذا المشهد استغرق تصويره يوما كاملا ومن الذكريات التى لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أى اعتبار لتصوير المشهد فخرج بهذا الشكل، وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومى الذى أحضرته الفنانة حنان ترك، وفوجئنا بالفنانة سهير البارونى تخرج "كيس أسود" لتعبئ فيه الأكل.
وبسؤالها عن الخطوات الناجحة للفنان ياسر جلال الذى أدى دور زوجها فى المسلسل، فى مقابل اختفائها، قالت إنها سعيدة بنجاحه للغاية على الرغم من أنها لم تقابله منذ 5 سنوات، أما عن سبب اختفائى لـ 10 سنوات، كان بسبب الزواج والأولاد ومسئولية تربيتهم، وكانت تعوض ذلك بالمشاركة فى أعمال مسرحية .
ورغم مرور 25 عاما على عرضه لأول مرة عبر التليفزيون المصري، لا يزال مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي" يحصد تفاعلا كبيرا من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
"لن أعيش فى جلباب أبى" مسلسل اجتماعى أنتج عام 1995، وكان له انتشار واسع فى كل الدول العربية. من بطولة نور الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق. وهو فى الأصل مأخوذ عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى محرم.
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