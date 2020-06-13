شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد رشدى: مشهد الأكل فى فرح سنية كان حقيقيا.. وحنان ترك ‏أحضرت ديك رومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة ناهد رشدى إن سر نجاح مسلسل "لن أعيش فى ‏جلباب أبى" حتى الآن يرجع إلى أمرين، الأول؛ الروح الحلوة التى ‏كانت فريق عمل المسلسل وعلى رأسهم الفنان الكبير نور الشريف، ‏الثانى؛ أن العمل هو الأول من نوعه الذى يظهر قصة نجاح ‏شخص ورحلة صعوده دون أن يكون تاجرا فى المخدرات أو السلاح ‏على عكس الشائع فى أعمال التسعينيات.

وعن كواليس مشهد فرح سنية، كشفت ناهد رشاد فى تصريح خاص ‏لـ"الخليج 365" أن هذا المشهد استغرق تصويره يوما كاملا ومن ‏الذكريات التى لا يمكن نسيانها أن مشهد الأكل كان حقيقيا، إذ ‏طلب منا المخرج أحمد توفيق أن نأكل دون أى اعتبار لتصوير ‏المشهد فخرج بهذا الشكل، وكلنا كانت أعيننا على الديك الرومى ‏الذى أحضرته الفنانة حنان ترك، وفوجئنا بالفنانة سهير البارونى ‏تخرج "كيس أسود" لتعبئ فيه الأكل.‏

وبسؤالها عن الخطوات الناجحة للفنان ياسر جلال الذى أدى دور ‏زوجها فى المسلسل، فى مقابل اختفائها، قالت إنها سعيدة بنجاحه ‏للغاية على الرغم من أنها لم تقابله منذ 5 سنوات، أما عن سبب ‏اختفائى لـ 10 سنوات، كان بسبب الزواج والأولاد ومسئولية ‏تربيتهم، وكانت تعوض ذلك بالمشاركة فى أعمال مسرحية .‏

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ورغم مرور 25 عاما على عرضه لأول مرة عبر التليفزيون ‏المصري، لا يزال مسلسل "لن أعيش فى جلباب أبي" يحصد تفاعلا ‏كبيرا من الجمهور، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي‎.‎

‎"‎لن أعيش فى جلباب أبى" مسلسل اجتماعى أنتج عام 1995، ‏وكان له انتشار واسع فى كل الدول العربية. من بطولة نور ‏الشريف وعبلة كامل، إخراج أحمد توفيق. وهو فى الأصل مأخوذ ‏عن رواية للكاتب إحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار مصطفى ‏محرم‎.‎