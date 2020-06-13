شكرا لقرائتكم خبر عن جميلة عوض: أحلم بتقديم مسرح استعراضى ومن الصعب أن أقدم كوميدى مثل جدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة جميلة عوض، أثناء مداخلة لها عبر برنامج سكايب، فى برنامج التاسعة، الذى تقدمه الإعلامية هبة جلال ويذاع على القناة الأولى عن جدها الفنان الراحل محمد عوض فى ذكرى ميلاده: "كنت أعيش مع جدى منذ ولادتى وكنت أراه يوميا، حتى توفاه الله وأنا فى سن الرابعة، وأتذكر أنه دائما كان يأتى متأخرا من المسرح وكانت جدتى تنتظره وأنا معها، وكان من أهم طقوسه أثناء تناوله وجبة العشاء أنا أكون موجودة معه على المنضدة".

وأضافت جميلة: "قبل وفاة جدى الفنان محمد عوض قدم عرضا مسرحيا للأطفال يدعى (الأرنب المغرور)، وكانت والدتى الفنانة راندا عوض تشاركه هذا العرض، وكنت دائما أصعد على المسرح مع الأطفال فى العرض، وكان هناك مشهد معين يظهر فيه جدى بدور الشرير فكنت أبكى وفى إحدى الأيام فاجأنى جدى بحملى فوق أكتافه أثناء المشهد".

وعن سبب تعلقه بها قالت: "عندما توفى جدى لم يكن له أحفاد سوايا لذلك كان متعلق بى تعلقا شديدا"، واسترسلت جميلة: "أفكر فى تقديم مسرح استعراضى لأننى تربيت على هذا النوع من المسرح، ولكننى أعتقد أنه من الصعب أن أقدم أدوار كوميديا فى المسرح مثلما قدم جدى".