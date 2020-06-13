شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انطلاق الموسم الثانى من "الآنسة فرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ صناع مسلسل "الآنسة فرح" تصوير الموسم الثانى من العمل بدلية الشهر المقبل بأحد الاستوديوهات بعد نجاح الجزء الأول من العمل، للنجمة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلانى، وآخرين من النجوم، وحقق نجاحاً جيداً مع الجمهور، بينما لم يحدد القائمون على العمل موعدا لعرض الموسم الثانى حتى الآن.

ويسير صناع المسلسل على الخطة التى تم وضعها منذ البداية لتقديم العمل فى 4 مواسم، حيث تقرر تصوير الجزأين الثالث والرابع بعد شهر رمضان المقبل، مع وجود إضافات بسيطة فى الشخصيات بانضمام فنانين جدد حسب الخطوط الدرامية الجديدة التى ستتم إضافتها على الأحداث.

مسلسل "الآنسة فرح" مأخوذ من المسلسل الأمريكى "Jane the virgin" ومقرر عرضه فى 4 أجزاء كل جزء يتكون من 22 حلقة، بطولة رانيا يوسف، أسماء أبواليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى واخراج أحمد الجندى ويستكمل العمل المخرج وائل فرج.

Advertisements

وتدورأحداث المسلسل حول فرح التى تجسد شخصيتها الفنانة أسماء أبو اليزيد وتعمل فى أحد الفنادق وتحاول أن تكرس بعض الوقت لدراستها، ‫ويلعب القدر لعبته وتتعرض فرح لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب، بعد حقنها بالخطأ فتحمل وهى عذراء، وذلك وفقًا للقصة التى يدور حولها المسلسل الأجنبي الذى تم اقتباس أحداثه منه.