انتقادات لظهور "دينا مراجيح" بمشهد في مسلسل "ليه لأ".. ونجوم يدافعون عنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تلقى صناع مسلسل "ليه لأ"، للفنانة أمينة خليل، انتقادات عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور "دينا مراجيح ويوسف جو" أحد مشاهير "تيك توك"، في إحدى حلقات المسلسل.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة للأزمة:

البداية

ظهر الثنائي في مشهد بالحلقة الخامسة من المسلسل، برفقة أمينة خليل، عندما كانت تقود "عاليا" عالية سيارتها المخصصة في توصيل السيدات فقط عن طريق الإنترنت، واستقلت "دينا مراجيح" رحلة معها، في طريقهما انضم لهما "جو"، وبدأ يتشاجر مع دينا مراجيح بسبب ملابسها.

الأزمة

المشهد الذي لم يتخطى العشر دقائق، أثار موجة من الغضب لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الفنانين المبتدئين، الذين أعربوا عن استيائهم بسبب ظهور هؤلاء الذين لا يمتلكون أي موهبة تؤهلهم للتمثيل بينما هناك عدد كبير من الفنانين يجلسون في منازلهم ينتظرون فرصة"، وتساءلت إحدى الفنانات: "مين إداهم تصريح"؟

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تعليقات الفنانين على ظهور "دينا مراجيح" في المسلسل

الفنان أحمد العوضي، أعلن عن تضامنه مع ظهور الفتاة، من خلال حسابه بـ"فيس بوك"، قائلًا: "طيب أنا بحب دينا مراجيح، واحدة مبتأذيش حد وبتعمل فيديوهات ودمها خفيف، ولا شتمت حد ولا جت على حد، بطلو هري وشغل المصاطب ده"، بينما علق الفنان محمد علي رزق قائلًا: "ظهور دينا وچو مش فرصة يتمناها أي ممثل، ده مشهد بإتنين جنيه كان الهدف منه التسويق للمسلسل وما شاء الله كلنا ساهمنا في التسويق".

بينما قال الفنان أحمد وفيق: "يعني المشهد اللي البنت طلعت فيه مع أمينه خليل، عامل كل الدوشة دي وجايب إحباط لفنانين؟.. إنتم بتهرجوا والله".

بينما دافعت الفنانة بسنت شوقي أحد المشاركين في مسلسل "ليه لأ" عن "دينا مراجيح" قائلة: "هو إيه الريأكشن الاوڤر ده فى موضوع دينا مراجيح؟!للعلم أنا أصلا معرفش مين هيا بس من الواضح إنها بتعمل فيديوهات على تيك توك، ليه الناس عماله تعنصر على البنت عشان هى من تيك توك ومغنية مهرجانات؟".

"دينا مراجيح" عرفت بكلمة "جود لاك يا جو"، لتصبح هذه الجملة أكثر ‏رواجا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ويتابعها الآلاف بهدف ‏مشاهدة فيديوهاتها الساخرة

مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، ‏سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، وتغني التتر الفنانة آمال ماهر، ‏بأغنية "اللي قادرة" من كلمات نادر عبدالله وتوزيع خالد عز، ويشارك فى ‏المسلسل عدد كبير من الفنانين بجانب أمينة خليل، هالة صدقي عمر ‏السعيد،وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر ‏السعيد وناردين فرج، ومن إخراج مريم أبوعوف‎.‎