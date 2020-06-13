أول تعليق من اَمال ماهر بعد حفلها الناجح بالأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت المطربة أمال ماهر عن سعادتها بردود فعل الجمهور، حول حفلها الذي أحيته مساء أمس الجمعة، بدون جمهور على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.

وكتبت أمال ماهر تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"أنا مبسوطة إني كنت معاكم النهاردة، وردودكم اسعدتني جدا، وأتمنى تكون الحفلة عجبتكم ويارب أكون قدرت أعمل حاجة تسعدكم".

وقدمت أمال ماهر خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها، منها "قالوا بالكتير، ياعيني عليكي يا طيبة، اللي قادرة، وغيرها.

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وعرض الحفل عبر قناة إم بي سي مصر، ومنصة شاهد vip، وقد تصدر اسم اَمال ماهر، تريند تويتر بعد دقائق من بدء العمل، وانهالت التعليقات التي أشادت باَمال وأغانيها.

وطرحت آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة على موقع "يوتيوب"، ولاقت انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغانيها.