" ولا أروع وصوت عبقري".. تامر حسين يعلق على حفل اَمال ماهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري: أشاد الشاعر الغنائي تامر حسين بحفل المطربة آمال ماهر، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بدون جمهور بمسرح الصوت والضوء بالأهرامات. ونشر "تامر" صورة لأمال ماهر من الحفل، عبر إنستجرام، وعلق: "حفلة هايلة لمطربة مصر الفنانة الكبيرة والصوت العبقرى وشكراً على شُكرك وتقديرك ليا ولكل المبدعين وتقديرك ده من ذوقك وأخلاقك العاليه" وتابع : "حفلة ولا أجمل ولا أروع بكل عناصرها الفنية مُبهرة " Advertisements واستطرد: " تحية لكل القائمين على الحفلة المُشرفة دى وعايزين حفلات بالشكل ده كتير" يذكر أن آمال ماهر، وجهت في نهاية حفلها كلمة شكر إلى مجموعة من الشعراء والملحنين، والموزعين، التي عملت معهم، من بينهم تامر حسين وأمير طعيمة. الحفلة تم إذاعتها على منصة "شاهد vip"، وقناة إم بي سي مصر.

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