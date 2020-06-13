سمية الخشاب على "يخت" وميار الغيطي أمام البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: كارلا حداد نشرت المذيعة اللبنانية كارلا حداد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان من اللون الفوشيا وسط الطبيعة. شمس نشرت المطربة الكويتية شمس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها مرتديه "إيشارب" على رأسها. نادية الجندي نشرت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وعلقت :"صباح الورد". ميار الغيطي نشرت الفنانة الشابة ميار الغيطي صورة لها على البحر، خلال رحلتها لمدينة الجونة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". هيدي كرم Advertisements نشرت الفنانة هيدي كرم صورة تجمعها من بابن شقيقتها داخل منزلها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"أخر العنقود سكر معقود". سمية الخشاب نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها على "يخت" وسط البحر. محمد عز نشر الفنان محمد عز صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها من داخل "حمام سباحة"، وعلق: "تششش". ريهام أيمن نشرت الفنانة المعتزلة ريهام أيمن صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها نائمه على الأرض وسط الطبيعة. شذا حسون نشرت المطربة شذا حسون صورة لها، خلال تواجدها في دبي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"أعيش الوقت والأيام سهلة وكل شئ يهون وتبقى هي الدنيا". هايدي موسى نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وعلقت:"جمعة مباركة".

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