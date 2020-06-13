ديانا حداد تهنئ أمال ماهر على نجاح حفلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت المطربة اللبنانية ديانا حداد، المطربة اَمال ماهر على نجاح حفلها، الذي أقيم، مساء اليوم الجمعة، دون جمهور، على مسرح الصوت والضوء بالأهرامات.
وكتبت ديانا حداد، تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"أمال ماهر، مبروك حبيبتي الحفلة وإن شاء الله الإبداع والنجاح حليفك دايما".
وقدمت اَمال ماهر خلال الحفل مجموعة من أروع أغانيها بينها "قالوا بالكتير، ياعيني عليكي يا طيبة، اللي قادرة، وغيرها.
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