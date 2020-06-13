وداعًا صديق الُعمر.. نجوم الفن ينعون مهندس الديكور حسين العزبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرص عدد من نجوم الفن، على نعي الفنان حسين العزبي مهندس الديكور، الذي توفى من قليل.



نستعرض أبرز الفنانين الذين نعوا حسين العزبي:

مصطفى شعبان

الفنان مصطفى شعبان، نعى الراحل حسين العزبي، عبر حسابه بـ"تويتر"، قائلًا: "الله يرحمه رحل عنا بهدوء الراقي المهذب الفنان حسين العزبى من أرقى القلوب اللي قابلتها في حياتي، هتوحشنا يا محترم وستبقى معنا بطيب ذكراك وبخلود أعمالك".

Advertisements



نهال عنبر

كما حرصت الفنانة نهال عنبر، على نعيه أيضًا من خلال حسابها بموقع "إنستجرام"، قائلة: "ربنا يرحمه برحمته الواسعة الصديق العزيز أجمل وأطيب إنسان في الدنيا وداعًا يا صديق العمر نسألكم الفاتحة والدعاء".



ياسمين جيلاني

وأعربت الفنانة ياسمين جيلاني عن حزنها لرحيل العزبي عبر حسابها بـ"إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون، حبيبي يا دكتور حسين وجعت وجداني وقلبي المتعلق بك منذ طفولتي وكنت لي آب وأخ وصديق في جنات الخلد أيها الإنسان الخلوق المتواضع الحنون اللهم ارحمه وتقبله في رحابك مع الصديقين والشهداء وأكرم نزله ووسع مدخله وابدله دار خير من داره وألهمنا وأسرته الصبر رحمة الله عليك يا دكتور حسين، مجرد كتابة نعيك بيدي يألمني، لله ما أعطى ولله ما أخذ، اللهم اجرنا في مصابنا".



الراحل حسين العزبي أستاذ التصميم والأزياء بكلية الآداب جامعة حلوان وعضو شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية، وشارك في العديد من الأعمال المسرحية كمصمم ديكور وملابس، أبرزهم: عاشق المداحين، تخاريف، ماما أمريكا، رصاصة فى القلب، أنا ومراتى ومونيكا".