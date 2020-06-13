عمرو مصطفى عن حفل آمال ماهر: مطربة مصر الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

علق الملحن عمرو مصطفى، على حفل الفنانة آمال ماهر، الذي أقيم مساء اليوم، دون حضور جماهيري من أمام الأهرامات، على الهواء مباشرة على قناة MBC مصر، ومنصة "شاهد vip".

وغرد "مصطفى"، عبر حسابه بـ"تويتر" حول الحفل قائلًا: "مطربة مصر الأولي بلا منافس".

وبدأت آمال ماهر الحفل، بغناء باقة مميزة من أشهر أغنياتها بينها: "ياما عز عليا بعادك، من السنة للسنة، ضميري بيأنبني، إتقي ربنا فيا، متسبنيش، لو كان بخاطري".

وطرحت آمال ماهر مؤخرًا أغنية "اللي قادرة"، وهي الأغنية الرسمية لمسلسل "ليه لأ" وحققت الأغنية نسب مشاهدة كبيرة على موقع "يوتيوب"، ولاقت انتشارا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأغنية من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع خالد عز، وستقوم آمال ماهر بغنائها لأول مرة في الحفل بجانب العديد من أغانيها.

