لهذا السبب.. شيرين عبدالوهاب تشكر خالد أبو بكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت المطربة شيرين عبدالوهاب أن توجيه رسالة شكر للإعلامي خالد أبو بكر.

وكتبت شيرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: "شكرا دكتور خالد أبو بكر على كلامك واحترامك لخصوصيات الناس، أنت فعلا مثال للإعلامي المحترم والمحايد".

وكان الإعلامي خالد أبو بكر، قال خلال برنامجه "كل يوم"، المعروض على شاشة "ON" :"شيرين صوت محصلش، صوت حاجة غير طبيعية، بيطلعوا إشاعة أنها اتخانقت مع جوزها".

وأضاف: "شرين بتتريق بصورة مع جوزها، وهي أصلا لو غنت لحسام حبة جنة مش هيبقى عندها مشكلة، لو في حاجات بسيط تشغله حبة حنة، أرجوكم احترموا الحياة الخاصة للشخصيات العامة".

وتابع خالد: "مش معقولة كل يوم على السوشيال ميديا إن شخص مشهور أو شخصية مشهورة قاعدة تنفي إن حياتها الخاصة ما حصلش فيها حاجة، أنت ليك علاقة أنك تقيم صوت شيرين، أو تقيمها على المسرح".

Advertisements

فيما علق محمد شقيق المطربة شيرين على ما قاله الإعلامي خالد أبو بكر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وقال: " والله راجل محترم ، وقال اللي عايز اقولة بالظبط، صوت شيرين وفن شيرين فقط لاغير اي حد بقي ها يدي نفسه الحق انه يتدخل في حياة شيرين الشخصية جوزها واولادها وبيتها وعيلتها سواء صحافة او فانز او مدسوس وعامل نفسه فانز هيكون الرد قاسي وهيبقي عبرة لغيره اللهم بلغت اللهم فاشهد".

وكانت شائعات قد أثيرت حول خلاف وقعت بين الفنان حسام حبيب وزوجته شيرين، وصلت لحد التشابك بالأيدي، ولجأت شيرين لصديقها الفنان أحمد سعد ليصلح بينهما.

ونشرت الفنانة شيرين عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب، لترد من خلالها على ما أثير حول "خناقة" وقعت بينهما منذ أيام.

وكتبت: "زي مانتوا شايفين، مابنبطلش خناق، حبه جنة".

كما طالت الشائعات شيرين، إذ تردد أنها أجرت تحليل فيروس كورونا، وظهرت نتيجة التحليل إيجابية، ولكن صرح والد زوجها حسين حبيب أن الأمر مجرد شائعة.