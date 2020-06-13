أحمد فهمي يطرح "زهقت صح" تماشياً مع ازمة كورونا الحالية

طرح المطرب أحمد فهمى، أغنية جديدة بعنوان " زهقت صح " تماشياً مع الأوضاع الذى نعيشها حالياً بعد انتشار فيروس كورونا.

وقال "فهمي" فى تصريحات تليفزيونية: "لازم نقدر الوضع الذى نعيشه حاليا، حيث كانت هناك بعض الأمور التى كنا نتذمر منها قبل فترة الحظر وانتشار فيروس كورونا، منها زحمة الطريق

والمطار وغيرها"، مشيرا إلى أنه طرح أغنية "زهقت صح" فى الوقت المناسب.

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يذكر ان أخر أعمال المطرب أحمد فهمى مع الفريق واما الغنائي، ألبوم "الصيف ابتدى" ويضم الألبوم 10 أغنيات، وهم: "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"،

و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"اسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وحقق نجاحا كبيراً.

وتعاون فريق واما فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء، مثل: تامر حسين، نادر عبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنون خالد عز، تامر عاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.