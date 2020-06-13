بدانة وائل كفوري بسبب كورونا تشعل التريندات

تصدر الفنان وائل كفوري، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تحدث عن زيادة وزنه بسبب جلوسه في الحجر المنزلي في زمن كورونا.

وأقام الفنان وائل كفوري، مساء يوم الخميس، حفل “أون لاين” تحت شعار “مكملين معاكم”، عبر تطبيق “شاهد”، التابع لقناة MBC.

وقال كفوري إنه يمضي وقته

في ممارسة الرياضة ، غير أن وزنه زاد بعض الشيء، مشيرًا إلى أنه لم يتغير أي شيء في حياته لأنه يحب الجلوس في المنزل وأن هذه طبيعة حياته، وأن وزنه زاد من الأكل في الفترة الماضية.

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وجاء حفل كفوري ضمن حفلات موسم الصيف التي يحييها نجوم الغناء

والطرب على طريقة “اللايف” من داخل منازلهم أو بعض المسارح الخاصة بهم، للترفيه على الجمهور، وتعويضه عن الحفلات في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقدم المطرب اللبناني خلال الحفل عدد كبير من أغنياته المميزة، أبرزها، “سألوني”، “بحبك أنا كتير” و”لو حبنا غلطة”، وغيرها من الأغاني الشهيرة التي قدمها خلال مشواره الغنائي، بالإضافة إلى أنه عزف على العود أثناء أدائه أغنية “دق باب البيت” للفنان القدير الراحل وديع الصافي.

فيديو..ليلة غنائية مميزة لـ وائل كفوري "أون لاين"